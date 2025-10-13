PSD reconquista Santa Maria Maior e destrona o último bastião socialista no Funchal

Ao obter mais 537 votos do que o PS, o PSD recuperou a freguesia de Santa Maria Maior, a única do concelho do Funchal que era detida pelos socialistas.

O PSD/CDS conquistou 36,24% dos votos, elegendo Celso Mendes presidente da Junta de Santa Maria Maior e conseguindo 5 mandatos na assembleia de freguesia.

O PS ficou-se pelos 27,26%, elegendo 4 mandatos. Quem também entra na assembleia de freguesia são o JPP e o Chega, que garantiram 2 mandatos cada.

Presidida por Guido Gomes, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior era o único bastião socialista no concelho do Funchal. Em 2021 tinha sido reeleito pela coligação PS-BE-PAN-MPT-PDR, assegurando 7 mandatos. Os restantes 6 eram do PSD.