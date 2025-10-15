Confirmado caso de Gripe Aviária em ave selvagem na Madeira

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil confirma a existência de um caso de Gripe Aviária em ave selvagem na Madeira.

No site, revela que, "no dia 4 de Outubro, foi encontrada uma ave selvagem ferida, tendo sido recolhida através da Rede SOS Vida Selvagem e encaminhada para o Centro de Recuperação de Aves Selvagens (CRAS), onde esteve isolada em jaula individual, sem contacto físico com qualquer outra ave".

Diz que "após avaliação clínica, o animal foi sujeito a exames laboratoriais de rotina, com vista ao rastreio de doenças de carácter zoonótico, tal como determinado pela regulamentação europeia".

A Secretaria adianta que, "no dia 13 de Outubro, os resultados laboratoriais confirmaram a presença do vírus da Gripe Aviária na amostra recolhida". Perante este resultado, prossegue, "foi efectuada a comunicação, pela entidade competente, a Direcção Regional de Veterinária, à Autoridade de Saúde Regional (ASR), que desenvolveu todos os protocolos previstos para o efeito".

Além disso, refere que "apesar de não existir registo, na Região, até ao momento, de qualquer caso de Gripe Aviária em humanos, sendo o risco de contágio para seres humanos muito baixo e improvável, as entidades signatárias reforçam que, caso a população encontre aves selvagens mortas ou debilitadas, não deve aproximar-se nem manusear os animais, recordando que aves selvagens saudáveis não se aproximam voluntariamente do ser humano". Nessas situações, aconselha, "deverá ser contactada de imediato a Rede SOS Vida Selvagem, através do telefone 961 957 545".

Por fim, aos avicultores, reitera "a importância de manter as medidas de biossegurança nas explorações, evitando o contacto entre aves domésticas e aves selvagens".