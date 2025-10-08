Presidente do Equador escapa ileso a um ataque contra comitiva presidencial

O presidente do Equador, Daniel Noboa, escapou ileso a um ataque na terça-feira contra a comitiva presidencial no sul do país, anunciou esta noite o Governo equatoriano.

"Apareceram 500 pessoas e começaram a atirar pedras (à comitiva presidencial) e, obviamente, também há marcas de balas no carro do presidente", disse a ministra do Ambiente e Energia, Inés Manzano, aos jornalistas, garantindo que o presidente está bem.

Na rede social X, a presidência do Equador publicou vídeos que mostram a cena do interior de um dos carros da comitiva presidencial, com vários projéteis a atingirem os vidros.

🔴 En el día 16 del paro convocado por la Conaie, un grupo de manifestantes atacó una caravana en la que se trasladaba el Presidente Daniel Noboa hacia Sigsihuayco, en la provincia de Cañar, para entregar un sistema de alcantarillado.



📋 El hecho ocurrió mientras la fuerza…

Outras imagens gravadas no exterior mostram um grupo de manifestantes, alguns indígenas com trajes tradicionais, a atirar pedras e paus à comitiva.

O governo disse ainda que todos os detidos vão ser acusados por terrorismo e por tentativa de homicídio, no X.

Desde 22 de setembro que o governo de Noboa tem enfrentado protestos e bloqueios de estradas em várias províncias, em resposta à remoção do subsídio ao gasóleo, que aumentou o preço de 1,80 dólares (1,54 euros) para 2,80 dólares (2,40 euros) por 3,8 litros.

Os protestos provocaram a morte de um manifestante indígena, 150 feridos e cerca de 100 detenções, segundo dados oficiais e organizações de defesa dos direitos humanos.