Exposição 'Missão: Restaurar o Oceano' inaugurada a 15 de Outubro

A exposição 'Missão: Restaurar o Oceano', que ilustra os esforços para a restauração de ecossistemas costeiros e conservação de biodiversidade marinha da Madeira, vai ser inaugurada na sala multiusos do Clube Naval do Funchal, Quinta da Calaça, a 15 de Outubro, às 17h30. Estará patente até 15 de Novembro.

Segundo explica nota à imprensa, a iniciativa "destaca o trabalho realizado na Madeira por uma equipa científica, em colaboração com centros de mergulho e entidades regionais, focando-se na protecção de habitats marinhos outrora ricos em macroalgas". A exposição resulta do projecto CLIMAREST, integrado na Missão da União Europeia 'Restaurar os nossos Oceanos e Águas', sendo esta exposição fruto da parceria entre o MARE-Madeira (unidade de investigação da ARDITI e da Universidade da Madeira), o Atlantic Diving Center e o Clube Naval do Funchal.