Paulo Raimundo acredita não existirem "grandes ondas de indecisão"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que votou hoje pelas 09:40 no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, considera que não existem motivos "para grandes ondas de indecisão nestas eleições".

"As autárquicas têm esta particularidade, são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja hoje grandes ondas de indecisão", disse Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas depois de depositar o boletim de voto na urna da secção 16 na Escola Básica de Alhos Vedros, na Quinta Fonte da Prata, no concelho da Moita, onde votam 807 eleitores.

O líder comunista adiantou que o futuro do mapa autárquico corresponderá àquilo que for a vontade das pessoas, indicando desconhecer se de facto será muito diferente de 2021.

Depois de votar, Paulo Raimundo vai passar o dia com a família, segundo revelou, e seguir depois para a sede do PCP em Lisboa para acompanhar os resultados eleitorais.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.