EUA envolvem Líbia na preparação de exercícios militares em 2026

O comando militar do EUA em África (Africom) anunciou hoje a participação de líderes militares líbios no exercício anual Flintlock, que vai decorrer na primavera de 2026 e ter "uma base-chave na Líbia".

O subcomandante do Africom, tenente-general John W. Brennan, que está a fazer uma visita ao país magrebino, e o encarregado de negócios Jeremy Berndt na embaixada dos EUA no país, analisaram em Sirta, no leste, com o comandante adjunto do Exército Nacional Líbio, Saddam Haftar, "as formas de fortalecer os laços de defesa entre os EUA e a Líbia".

Antes, os norte-americanos reuniram-se com líderes militares do oeste do país, a parte controlada pelo Governo de União Nacional, para "analisar as oportunidades de ampliar o desenvolvimento profissional das forças de segurança de todas as regiões da Líbia".

Tanto no oeste como no leste líbio, Brennan y Berndt disponibilizaram-se para "unificar as instituições militares" líbias, divididas desde 2014.

O Flintlock vai decorrer em Sirta, cidade entre o leste e o oeste líbio.

Desde o derrube de Muammar Khadafi, em 2011, que a Líbia vive em instabilidade política e institucional, encontrando-se dividida em dois governos: um, no oeste, sedeado em Tripoli, e outro no leste, liderado pelo marechal Khalifa Haftar, instalado em Bengazi.