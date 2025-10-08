Portugal empata com Espanha na preparação para Mundial feminino de futsal

A seleção portuguesa feminina de futsal empatou hoje com a Espanha (3-3), no segundo jogo particular diante das tricampeãs europeias, que serviu de preparação para o Campeonato do Mundo.

Depois da derrota na quarta-feira, por 5-3, as lusas conseguiram hoje um melhor resultado no Pavillón Municipal de As Pontes, na Galiza, onde Carolina Pedreira (07), Inês Matos (13) e Kika (18) assinaram os golos de Portugal, enquanto Irene Samper (04), Mayte Mateo (10) e Vane Sotelo (35) marcaram para a Espanha.

Na primeira edição do Mundial, que vai decorrer entre 21 de novembro e 07 de dezembro, nas Filipinas, com 16 seleções participantes, a equipa das 'quinas', finalista derrotada do Europeu em 2019 e 2022, integra o Grupo C, juntamente com a Tanzânia, o campeão asiático Japão e a Nova Zelândia, campeã da Oceânia.