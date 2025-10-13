Viva o Brasil no Carnaval 2026!

Não há melhor época para conhecer o Brasil e, principalmente, o Rio de Janeiro, do que durante o Carnaval: uma explosão de cores, música e alegria que contagia todo o país.

De norte a sul, as ruas transformam-se em verdadeiros palcos de celebração, com desfiles de escolas de samba, blocos animados e festas que não têm hora para acabar. É o momento perfeito para mergulhar na cultura brasileira, sentir o ritmo do samba e viver experiências inesquecíveis sob o sol tropical.

Descubra o espírito vibrante do povo brasileiro, saboreie a gastronomia local e crie memórias únicas numa das maiores festas do mundo.

A Intertours sugere-lhe dois programas para embarcar nesta aventura. O Carnaval 2026 no Brasil está à sua espera!

Carnaval no Rio de Janeiro

Partidas: de Lisboa ou Porto

Datas: Fevereiro de 2026

Duração: 6 dias / 5 noites

Preço: desde 1 402 € por pessoa

Inclui: voos LATAM Lisboa / São Paulo / Rio de Janeiro / Salvador / Lisboa, transporte partilhado aeroporto /hotel/aeroporto com assistência local, 5 noites de estadia no Windsor Astúrias com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagem.

Não inclui voo de / para Funchal, bagagem de porão, despesas de reserva, taxa turística (paga localmente), despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Carnaval no Rio de Janeiro com partida do Porto

Partidas: do Porto (voo directo)

Datas: Fevereiro de 2026

Duração: 8 dias / 7 noites

Preço: desde 1 815 € por pessoa

Inclui: voos TAP Porto / Rio de Janeiro / Porto, 1 bagagem de porão até 23kg, transporte partilhado aeroporto /hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de estadia no Hotel Bandeirantes com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagem.

Não inclui voo de / para Funchal, despesas de reserva, taxa turística (paga localmente), despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade de ambos os produtos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

