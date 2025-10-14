Obras do Lar de São Francisco com devem terminar em Janeiro de 2026

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, visitaram, esta tarde, o Centro Social e Paroquial da Sagrada Família, no Funchal, para acompanhar o andamento das obras de requalificação do Lar de São Francisco e do Centro de Dia, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projetco, designado 'Conservação e Renovação do Lar de São Francisco – Centro de Dia', representa um investimento total de cerca de 893 mil euros, e contempla uma remodelação integral das instalações, introduzindo soluções de eficiência energética e equipamentos modernos que irão melhorar substancialmente as condições de conforto e funcionamento da instituição.

Entre as intervenções previstas estão a instalação de painéis fotovoltaicos, bombas de calor, novos equipamentos geriátricos e de cozinha, bem como a requalificação dos espaços comuns, garantindo maior segurança e acessibilidade.

Actualmente, 85% dos contratos encontram-se adjudicados, e a conclusão das obras está prevista para Janeiro de 2026.

Durante a visita, Paula Margarido sublinhou a relevância deste investimento, destacando que "este é um projecto que alia o cuidado humano à inovação, reforçando a qualidade das respostas sociais e a dignidade das pessoas idosas". A governante elogiou ainda "a dedicação e o trabalho exemplar da direção e da equipa técnica da instituição, bem como o empenho da família Barreto".

Fundado em 2008, por iniciativa do Padre Alexandre Henriques Jorge e de um grupo de leigos, o Centro Social e Paroquial da Sagrada Família é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que acolhe 38 residentes na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e apoia 20 utentes em Centro de Dia, contando com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, através de protocolos que representam mais de 736 mil euros anuais.

Presidido pelo Frei Nélio Mendonça, o centro tem-se afirmado como uma referência local na prestação de cuidados geriátricos e de apoio à comunidade, desenvolvendo também actividades intergeracionais e iniciativas de voluntariado que fortalecem os laços com a freguesia de São Pedro.

Durante a visita, Paula Margarido e Nivalda Gonçalves percorreram várias valências da instituição, o gabinete médico, a sala de fisioterapia, os quartos e a sala de convívio, onde confluem utentes do lar e do centro de dia.

Participaram ainda em actividades de animação e convívio, como o bingo, a bisca e os trabalhos manuais, testemunhando um ambiente vivo, acolhedor e repleto de alegria.

Foi também apresentado o projecto de ampliação da instituição, previsto para um terreno anexo, cuja concretização depende de novas fontes de financiamento e de alterações ao Plano Director Municipal (PDM).

No final da visita, a secretária regional reiterou o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar as IPSS que, como esta, "trabalham todos os dias para garantir que o envelhecimento é vivido com conforto, afecto e segurança".