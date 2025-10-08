Presidente da Venezuela anuncia exercício militar em regiões costeiras do país

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou hoje o lançamento de um exercício militar em duas regiões costeiras do país devido às operações dos Estados Unidos (EUA) em ilhas venezuelanas das Caraíbas.

"O exercício Independência 200 começou com a ativação total de todos os planos de defesa e ofensiva na Zona de Defesa Integral de La Guaira", estado onde se encontram o porto e o aeroporto de Caracas, "e na Zona de Defesa Integral de Carabobo", um estado costeiro a oeste da capital da Venezuela, Caracas, disse Maduro numa transmissão áudio na plataforma de mensagens instantâneas Telegram.

Há mais de um mês, os EUA enviaram oito navios de guerra e um submarino nuclear para o sul das Caraíbas, ao largo da costa da Venezuela, no âmbito de uma operação antidroga.

Até à data, a administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, destruiu vários barcos que alegadamente transportavam droga, nas Caraíbas, matando cerca de 21 pessoas.

Trump justificou a operação declarando que o país está num "conflito armado" contra os cartéis de droga.

Nicolás Maduro denunciou ainda uma "agressão armada" por parte dos EUA, acusando o governo norte-americano de usar o narcotráfico como pretexto "para impor uma mudança de regime" e tomar algumas das maiores reservas de petróleo do mundo.

Segundo o governo venezuelano, o exercício militar inclui o envio de soldados, drones e a Milícia Nacional, uma força armada auxiliar e de reserva constituída por civis voluntários que faz parte das Forças Armadas do país.

No estado venezuelano de Carabobo, polícias e militares foram mobilizados, principalmente na Avenida Universitária.

O local corresponde a várias ruas da cidade mais populosa de Carabobo, Valência, com cerca de dois milhões de habitantes.

Os polícias e militares enviados para Carabobo vão simular a defesa contra uma "invasão", noticiou a Agence France-Press.

O Presidente da Venezuela prepara-se ainda para emitir um "decreto sobre distúrbios externos", que confere poderes especiais ao líder venezuelano.

O decreto permite também a "restrição temporária" de certos direitos constitucionais, sendo que estes incluem a liberdade de expressão, o direito à privacidade, entre outros direitos civis, segundo o governo venezuelano.

Os EUA acusam também Nicolás Maduro de liderar o Cartel dos Sois, um grupo de tráfico de droga, destacando que Maduro negou a acusação.