Candidato da coligação PSD/CDS “Funchal Sempre Melhor” elogia o trabalho do CIGMA

Jorge Carvalho, candidato da coligação PSD/CDS Funchal Sempre Melhor à Câmara Municipal do Funchal, destacou esta sexta-feira a importância de transformar o Funchal numa “cidade inteligente”, assente numa governança moderna, mobilidade sustentável, ambiente mais eficiente e numa sociedade digitalmente preparada.

As declarações foram feitas durante uma visita ao Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo (CIGMA), onde foi recebido pelo chefe de divisão, Nuno Pimenta. Este centro, recorde-se, é o único no país com certificação nacional e europeia, inserindo-se na Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes.

“Só em 2024, o CIGMA tratou mais de 100 mil chamadas telefónicas e cerca de 15 mil e-mails. É um trabalho notável, cujo objetivo é sempre melhorar a relação entre os munícipes e a autarquia”, sublinhou Jorge Carvalho.

O candidato frisou ainda que já são mais de 36 mil pessoas registadas no serviço online da Câmara Municipal do Funchal. “O que pretendemos é não apenas dar a conhecer este serviço a mais cidadãos, mas também assumir o compromisso de o melhorar, para que as respostas sejam cada vez mais rápidas e eficazes, acompanhando o quotidiano dos funchalenses”, disse.

Ao permitir que os munícipes reportem ocorrências online, o CIGMA reduz a necessidade de deslocações aos serviços da autarquia, tornando o processo mais ágil. Após a comunicação, a ocorrência é avaliada, os serviços competentes são acionados e o cidadão recebe informação sobre a resolução.

“Esta é uma ferramenta essencial para facilitar a vida aos munícipes e para que a autarquia dê uma resposta mais célere e eficaz. Num tempo em que o digital e a tecnologia fazem parte da nossa vida, é fundamental termos serviços preparados para responder às novas necessidades”, reforçou.

Jorge Carvalho destacou ainda a importância de apostar na formação da população para que todos possam beneficiar das ferramentas digitais:

“Uma sociedade inteligente é aquela que também sabe usar as ferramentas inteligentes. Se queremos uma cidade inteligente, com respostas rápidas e eficazes, precisamos de serviços preparados e de cidadãos capacitados. É por isso que defendemos formações em escolas, associações, juntas de freguesia e casas do povo, para que todos conheçam o potencial deste serviço e possam aproveitar ao máximo as vantagens que oferece.”