Homem de 72 anos atropelado no cruzamento da Fernão Ornelas

Um homem de 72 anos de idade foi atropelado hoje pelas 7h22 na passadeira entre o final da Rua Fernão de Ornelas com a Rua do Anadia.

Do acidente, ocorrido com uma viatura ligeira, resultou em traumatismo num joelho e escoriações.

O acidentado foi assistido e transportado ao Hospital em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado ao Hospital.

A PSP tomou conta da ocorrência.