Homem de 72 anos atropelado no cruzamento da Fernão Ornelas
Um homem de 72 anos de idade foi atropelado hoje pelas 7h22 na passadeira entre o final da Rua Fernão de Ornelas com a Rua do Anadia.
Do acidente, ocorrido com uma viatura ligeira, resultou em traumatismo num joelho e escoriações.
O acidentado foi assistido e transportado ao Hospital em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado ao Hospital.
A PSP tomou conta da ocorrência.
