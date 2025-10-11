Mulher sofre queda no Mercado dos Lavradores

Uma mulher de 65 anos sofreu uma queda, esta tarde, no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Após terem recebido o alerta às 14h11, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância para o local para prestar socorro à vítima.

A mulher apresentava escoriações e, após primeiros socorros, foi transportada para o hospital.