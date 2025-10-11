Mulher sofre queda no Mercado dos Lavradores
Uma mulher de 65 anos sofreu uma queda, esta tarde, no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
Após terem recebido o alerta às 14h11, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância para o local para prestar socorro à vítima.
A mulher apresentava escoriações e, após primeiros socorros, foi transportada para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo