Presidente do Eurogrupo destaca projecto em Portugal sobre financiamento nos mercados

O presidente do Eurogrupo destacou hoje um projeto em Portugal para simular opções de financiamento alternativas para empresas como um exemplo de "progressos" na União dos Mercados de Capitais, pedindo uma "abordagem multifacetada" aos países do euro.

"Fizemos uma avaliação importante da nossa situação em relação à União dos Mercados de Capitais, que continua a ser a nossa principal prioridade. [...] Ao nível nacional, podemos agora ver novas iniciativas que estão a ser tomadas [...] como em Portugal, que nos falou sobre uma iniciativa que visa oferecer às empresas uma compreensão diferente sobre como as ofertas públicas iniciais podem ser executadas", afirmou Paschal Donohoe.

Falando em conferência de imprensa após a reunião dos ministros das Finanças da zona euro, na cidade do Luxemburgo, o responsável apontou que este projeto -- como outros na Irlanda e na Croácia -- estão em "total consonância com a estratégia do Eurogrupo, que foi bastante clara quanto à necessidade de uma abordagem multifacetada, composta por esforços ascendentes e iniciativas descendentes da UE".

O ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, não esteve presente no encontro devido à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Em substituição esteve a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, que levou à reunião o exemplo da iniciativa da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para permitir a uma empresa simular a sua atuação no mercado.

Fontes europeias explicaram à Lusa que a apresentação sobre este projeto da CMVM, que visa dar às empresas a oportunidade de testar as várias opções de financiamento através do mercado de capitais, foi feita a pedido do presidente do Eurogrupo como um bom exemplo do que está a ser feito para avanços na União dos Mercados de Capitais (UMC).

A UMC é uma iniciativa para criar um mercado único de capitais em toda a UE, facilitando o investimento e o financiamento entre os Estados-membros, mas como prevê a harmonização das regras financeiras tem enfrentado resistências políticas de alguns países.

Na conferência de imprensa, Paschal Donohoe destacou ainda o "crescimento [económico] melhor do que o esperado no primeiro semestre do ano" na zona euro.