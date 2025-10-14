Escola Gonçalves Zarco celebra Dia Mundial da Saúde Mental

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco assinalou, na passada sexta-feira, 10 de Outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental com um conjunto de actividades destinadas a promover a reflexão sobre o bem-estar emocional e a importância da saúde mental no contexto escolar.

A iniciativa teve início com a inauguração do 'Mural da Positividade', junto ao bar dos alunos, no âmbito do projecto 'Escola Positiva de Todos e para Todos'. O mural, que inclui a imagem do 'Senhor Positivo', foi concebido como um espaço de partilha e inspiração, promovendo valores como o respeito, a empatia, a esperança e a atitude positiva. A palavra 'SONHAR' em destaque reflectiu a filosofia do projecto, que valoriza a importância de estabelecer objectivos claros, persistir e manter uma postura optimista.

Ao longo da manhã, decorreu também a actividade 'Como cuidar da tua saúde mental?', dinamizada pelos alunos do 12.º3, do Curso Profissional de Técnico de Animação Sociocultural, com orientação das professoras Mónica Costa, Rosabel Melim e Dora Marques. A comunidade escolar foi convidada a tirar fotografias numa moldura alusiva à data e a seleccionar palavras positivas relacionadas com o tema.

A cantina da escola acolheu a palestra 'Saúde Mental e Emocional: o primeiro passo para o sucesso', conduzida por Verónica Faria, formadora e especialista em desenvolvimento humano. A sessão abordou temas como o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, a empatia e a inteligência emocional, desafiando os participantes a refletir sobre o papel da saúde mental no sucesso pessoal e académico.

O evento contou com a presença simbólica do 'Senhor Positivo' e inseriu-se nas acções promovidas pela escola no âmbito do projecto 'Escola Positiva de Todos e para Todos'. A direcção do estabelecimento de ensino e a coordenação do projecto agradeceram o envolvimento de professores, alunos e funcionários na concretização da iniciativa.