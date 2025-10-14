Funchal assinala Dia Mundial da Saúde Mental com laço humano

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, integrada no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, assinalou esta terça-feira, 14 de Outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental com um laço humano na Praça do Município.

A vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Saúde, participou no evento, que teve como objectivo sensibilizar a população para a importância da saúde mental no bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos, combater o estigma associado às doenças mentais, promover a inclusão e o respeito pelas pessoas que sofrem de patologia mental, e incentivar a procura de ajuda especializada sempre que necessário.

Na ocasião, Helena Leal sublinhou que “esta é uma matéria que diz respeito a todos os cidadãos” e destacou que “com uma boa saúde mental, as comunidades tornam-se mais felizes, dinâmicas, desenvolvidas e prósperas”.

Paralelamente à iniciativa, o edifício dos Paços do Concelho do Funchal estará iluminado de verde, hoje e amanhã, a cor que simboliza as celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental.