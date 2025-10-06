Nobel da Medicina atribuído a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina foi hoje atribuído aos norte-americanos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi.

O trio recebeu o galardão pelo trabalho sobre tolerância imunológica periférica, uma forma que o corpo tem de ajudar a impedir que o sistema imunológico fique desequilibrado e ataque os seus próprios tecidos em vez de invasores estranhos.

Os investigadores vão receber formalmente o prémio, oficialmente conhecido como Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, durante uma cerimónia a realizar-se no dia 10 de dezembro.

Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à Física, Química, Literatura, Ciências Económicas e da Paz.

Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.