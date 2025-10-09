Durão Barroso integra grupo de alto nível para debater defesa da Europa

O ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso integrará um grupo de alto nível criado pelo comissário europeu da Defesa para refletir e aconselhar sobre questões de defesa europeia, segundo um comunicado hoje divulgado.

Para o grupo, formado pelo ex-primeiro-ministro lituano Andrius Kubilius e atual comissário europeu da Defesa e do Espaço "na sequência dos efeitos causados pela invasão da Ucrânia pela Rússia", iniciada a 24 de fevereiro de 2022, foram também convidados, além do ex-primeiro-ministro social-democrata português (2002-2004), outros antigos chefes de Governo de Estados-membros da União Europeia (UE).

Entre eles, Enrico Letta, ex-primeiro-ministro italiano do Partido Democrático (2013-2014) e atual presidente do Instituto Jacques Delors, que já este ano alertou, em declarações ao diário francês Le Monde, que a "segurança europeia é um objetivo muito mais amplo do que eficácia defensiva militar".

O conservador Carl Bildt, ex-primeiro-ministro (1991-1994) e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia (2006-2014), é outro dos nomes apontados para fazer parte deste "grupo de sábios".

Em julho deste ano, Bildt escreveu que "os líderes políticos europeus, tendo-se comprometido a aumentar os gastos na defesa e a apoiar a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia, têm agora de se confrontar com as dolorosas compensações orçamentais necessárias para financiar tais compromissos".

Herman Van Rompuy, ex-primeiro-ministro da Bélgica em 2009 e depois presidente do Conselho Europeu entre 2009 e 2014, fará igualmente parte do grupo de alto nível destinado a debater a Defesa da Europa.

Foram ainda convidados para participar dois ex-governantes de países não pertencentes à UE: o ex-primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk e o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico David Milliband, indica o comunicado.

O economista Arseniy Yatsenyuk, que ocupou o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia entre 2014, após a anexação russa da Crimeia, e abril de 2016, insistiu ainda esta semana, em conversa com a estação televisiva norte-americana CNN, na "necessidade de confiscar ativos russos de forma a financiar a defesa ucraniana".

David Milliband, ex-chefe da diplomacia do Reino Unido entre 2007 e 2010 e, depois, líder da oposição até 2015, preside atualmente ao Comité Internacional de Resgate, uma organização não-governamental (ONG) que fornece ajuda humanitária de emergência a refugiados e vítimas de catástrofes naturais.