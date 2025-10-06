CDU denuncia falta de pagamento do Governo Regional aos produtores de cana
O cabeça-de-lista da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos denunciou a falta de pagamento, por parte do Governo Regional, aos produtores de cana-de-açúcar. A denúncia foi feita no âmbito de uma iniciativa da campanha eleitoral no concelho.
Segundo Marco Fernandes, "criou-se a falsa esperança de que poderiam os agricultores contar com os apoios à produção. Mas, o que existem são calotes do Governo Regional aos produtores agrícolas". "Depois de terem tantas despesas, os agricultores esperam e desesperam pelo que falta pagar do subsídio à produção de cana de açúcar, que já foi entregue aos engenhos", aponta.
O candidato considerou ainda que a "Câmara Municipal de Câmara de Lobos não pode ser indiferente aos problemas que afetam os agricultores". "A Câmara não pode estar de costas voltadas para os agricultores do concelho", indica.
De acordo com Marco Fernandes, "a CDU compromete - se a ser a voz que não cala na defesa das populações".