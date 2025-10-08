ACIF congratula Governo Regional por aumento da capacidade de atracação no Porto do Caniçal

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) congratulou hoje publicamente a decisão do Governo Regional de autorizar, ainda que de forma temporária, a atracação de navios de maior porte nos cais Norte e Sul do Porto do Caniçal.

"É importante lembrar que, desde final de 2024, recorrentemente, estão destinados à Ilha da Madeira cerca de 1.500 TEU´s semanais, com partida dos portos continentais, sendo que a capacidade dos navios que servem a Região ronda os 1.250 a 1.300 TEU´s por semana - estando a operar na sua capacidade máxima -, o que significa que, por semana, ficam por chegar à RAM 250 a 300 TEU´s", destaca a ACIF-CCIM numa comunicado remetido esta manhã às redacções.

Na mesma nota, a ACIF-CCIM destaca que a Resolução do Conselho do Governo Regional "vem responder a uma necessidade premente, há muito sinalizada pelos agentes económicos, perante as actuais limitações de capacidade no transporte marítimo de mercadorias para a Região".

"A medida permitirá aliviar os constrangimentos que vinham comprometendo o regular abastecimento de bens essenciais, como alimentos, medicamentos e materiais de construção, e que representavam já um risco para a normal atividade económica da Madeira", sublinha a mesma nota, recordando ainda que a ACIF-CCIM tem vindo a alertar para a "urgência de reforçar a capacidade logística e portuária da Região".