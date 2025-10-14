Condutor bate carro contra vidro de loja no Funchal
Um condutor despistou-se e acabou por embater na montra da loja H&M, na Rua Dr. Brito Câmara , no Funchal, esta manhã.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam o alerta, às 6h16 desta terça-feira, deslocando-se para o local para prestar socorro ao condutor.
Apesar de apresentar queixas em um dos pulsos, o homem recusou ser transportado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.
