Condutor bate carro contra vidro de loja no Funchal

Um condutor despistou-se e acabou por embater na montra da loja H&M, na Rua Dr. Brito Câmara , no Funchal, esta manhã.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam o alerta, às 6h16 desta terça-feira, deslocando-se para o local para prestar socorro ao condutor.

Apesar de apresentar queixas em um dos pulsos, o homem recusou ser transportado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.