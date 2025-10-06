Carro incendiou-se no Curral das Freiras
Um carro de rent-a-car incendiou-se esta tarde no Curral das Freiras, pouco depois das 13 horas.
No automóvel seguia um casal de turistas, que saiu ileso deste incidente.
Segundo foi possível apurar, o fogo surgiu na zona do motor.
Foi extinto por uma equipa do destacamento de bombeiros do Curral das Freiras, com o apoio de uma viatura ligeira de combate a incêndios.
Saiu depois outra equipa do quartel de Câmara de Lobos para deitar farelo na estrada.
