Carro incendiou-se no Curral das Freiras

Um carro de rent-a-car incendiou-se esta tarde no Curral das Freiras, pouco depois das 13 horas.

No automóvel seguia um casal de turistas, que saiu ileso deste incidente.

Segundo foi possível apurar, o fogo surgiu na zona do motor.

Foi extinto por uma equipa do destacamento de bombeiros do Curral das Freiras, com o apoio de uma viatura ligeira de combate a incêndios.

Saiu depois outra equipa do quartel de Câmara de Lobos para deitar farelo na estrada.