Aumento de casos de cancro de mama na Madeira revela sucesso no rastreio e no diagnóstico precoce

O presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, associou o aumento de casos de cancro de mama na Região como um resultado do trabalho desenvolvido na sensibilização e no diagnóstico da doença.

Em declarações à comunicação social esta terça-feira, 30 de Setembro, à margem da apresentação da edição de 2025 da Campanha Outubro Rosa, o responsável sublinhou o contributo dos rastreios promovidos pelo Serviço Regional de Saúde, que têm permitido diagnósticos cada vez mais precoces, assim como o impacto positivo das campanhas de sensibilização levadas a cabo pela Liga, destacando também o apoio prestado aos doentes, na área da psicologia e do serviço social.

“A prevalência tem vindo a aumentar, mas isso também é fruto do trabalho da Liga na sensibilização para a prevenção e dos rastreios do Serviço Regional de Saúde, que levam a que os diagnósticos sejam cada vez mais precoces”, disse, reforçando que “também há mais pessoas a dizer ‘eu venci’”.

O presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro revelou que a instituição acompanha na Região cerca de 300 doentes oncológicos, entre casos de cancro da mama e outras patologias, sendo que 95% dos casos são mulheres.

Numa altura em que a procura pelos serviços do Núcleo Regional tem aumentado, Ricardo Sousa alerta para a necessidade de uma nova sede, uma reivindicação já antiga, que esteve prestes a ser suprida.

A Liga na Madeira chegou a estar próxima de conseguir um espaço, mas segundo o dirigente, o local foi reafectado pelo Governo Regional a outro fim. Ainda assim, mantém-se a promessa de que, com a construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, será criado um espaço condigno para a instituição: “Vamos continuar a lutar para que seja uma realidade”.