Núcleo Regional da LPCC promove formação 'Sexualidade, Fertilidade e Cancro'

Entre os dias 17 e 18 de Outubro, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a 1.ª edição do curso de formação 'Sexualidade, Fertilidade e Cancro', dirigido a profissionais de saúde.

A formação, que terá lugar na sala de conferências do Hospital Particular da Madeira, tem como objectivos proporcionar a aquisição e/ou aprofundamento de conhecimentos na área da sexualidade e fertilidade em doentes oncológicos, apresentar estratégias de intervenção adequadas às dificuldades sexuais e às questões de preservação da fertilidade e contribuir para a melhoria da prática profissional e da qualidade dos cuidados prestados a estes doentes.

Os interessados podem realizar a inscrição através do seguinte formulário: https://forms.office.com/e/VELPDYZwkU