Presidente da Rússia declara que Exército russo domina a guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que o exército russo domina a guerra na Ucrânia, destacando que conquistou quase 5.000 quilómetros de território ucraniano.

"As Forças Armadas da Federação Russa detêm atualmente a iniciativa estratégica completa. Este ano libertámos quase 5.000 quilómetros quadrados de território, 4.900 quilómetros quadrados e 212 localidades", disse Putin durante uma visita a São Petersburgo, a sua cidade natal, na Rússia, para celebrar o seu 73.º aniversário.

Vladimir Putin elogiou o exército russo e disse ainda aos representantes do alto comando militar da Rússia, presentes na reunião, que transmitissem as suas palavras de gratidão aos soldados que combatem na Ucrânia.

O Presidente russo destacou também que a Ucrânia está a recuar ao longo de toda a linha da frente, apesar da resistência persistente.

A Ucrânia "com o objetivo de demonstrar algum tipo de sucesso aos seus patrocinadores ocidentais, está a tentar atacar alvos puramente civis em território russo", acrescentou Putin.

O chefe do Estado-Maior general das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, disse a Putin que as tropas russas "estão a avançar em praticamente todos os setores".

Gerasimov disse que a Ucrânia tenta travar a ofensiva russa nos pontos mais críticos da frente.

"Os combates mais intensos estão a ocorrer na área de operações do grupo (militar russo) do centro, nos setores (ucranianos) de Krasnoarmeysk (Pokrovsk) e Dnipropetrovsk", indicou o chefe das Forças Armadas russas.

"O comando ucraniano, numa tentativa de travar a nossa ofensiva, enviou as suas unidades mais capazes, incluindo as suas reservas estratégicas" para Krasnoarmeysk (Pokrovsk) e Dnipropetrovsk ", disse Gerasimov.

As forças russas mantêm a ofensiva em várias frentes na Ucrânia.

Gerasimov indicou que o grupo militar Sever (Norte) continua criar uma zona de segurança nas regiões ucranianas de Kharkiv e Sumi, após expulsar as tropas ucranianas da região fronteiriça de Kursk, na Rússia.

A leste, as tropas russas avançam em Dnipropetrovsk e Zaporizhia, tendo conquistado mais de 200 quilómetros quadrados no último mês, indicou o chefe militar.

Gerasimov mencionou também ataques "maciços contra alvos militares e ao complexo militar-industrial ucraniano", com foco em empresas produtoras de mísseis de longo alcance e drones.

A guerra na Ucrânia começou após a Rússia atacar o território ucraniano em fevereiro de 2022.