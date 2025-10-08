Trump pediu à Turquia para convencer Hamas a negociar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu à Turquia para convencer o Hamas a negociar a paz com Israel, afirmou hoje o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Durante a nossa visita aos Estados Unidos e a nossa última conversa telefónica (...), ele pediu expressamente que nos encontrássemos com o Hamas e o convencêssemos", disse Erdogan a jornalistas turcos, segundo declarações transmitidas pela presidência.

"Entrámos rapidamente em contacto com os nossos homólogos (...), e o Hamas respondeu que estava pronto para a paz e para as negociações", disse Erdogan, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Erdogan lembrou que uma delegação turca, liderada pelo chefe dos serviços secretos, está a participar nas negociações indiretas em curso desde segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, entre representantes israelitas e do Hamas.

"Há anos que lutamos para pôr fim ao derramamento de sangue em Gaza e garantir a segurança dos oprimidos. Estivemos em contacto com o Hamas ao longo de todo este processo e continuamos a estar", afirmou Erdogan.