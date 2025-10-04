Turquia anuncia regresso de 36 cidadãos após intercepção da flotilha para Gaza

A Turquia anunciou que 36 dos seus cidadãos deverão regressar ao país hoje à tarde, a bordo de um voo especial, após a intercepção pelas forças israelitas da flotilha internacional de ajuda a Gaza.

"Esperamos que 36 dos nossos cidadãos que se encontravam a bordo dos navios da flotilha Global Sumud, interceptados pelas forças israelitas em águas internacionais, regressem ao nosso país esta tarde num voo especial", declarou o porta-voz do Ministério turco dos Negócios Estrangeiros, Öncü Keçeli, na rede social X, acrescentando que o número final ainda não está confirmado.

Também um primeiro grupo de italianos que integravam a Flotilha Global Sumud e que estavam detidos em Israel vão regressar hoje a Itália, anunciou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

Este grupo é composto por 26 ativistas italianos que assinaram o documento de expulsão voluntária e "estão prestes" a abandonar o território israelita a bordo de um voo fretado para Istambul, declarou Antonio Tajani nas redes sociais.

Estes 26 italianos já foram transferidos para a base aérea israelita de Ramon (sul) e vão deixar Israel através do aeroporto de Eilat. Outros 15 italianos vão permanecer em Israel, já que optaram por não assinar o documento de expulsão voluntária oferecido pelas autoridades locais.

"Terão de aguardar pela expulsão por via judicial, que ocorrerá na próxima semana", afirmou Tajani, solicitando à embaixada italiana em Telavive que "garanta que os seus cidadãos sejam tratados com respeito, de acordo com os seus direitos".

As autoridades israelitas detiveram cerca de 450 ativistas que viajavam a bordo da Flotilha Global Sumud - que foi abordada na noite da passada quarta-feira quando tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária e quebrar o bloqueio israelita ao enclave palestiniano -, na prisão de Saharonim, no deserto.