Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro recebe docentes eslovacos no âmbito do programa Erasmus+

A Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro está a acolher, ao longo desta semana, cinco docentes oriundos da cidade de Partizánske, na Eslováquia, no âmbito do programa europeu Erasmus+.

A visita insere-se numa parceria de cooperação entre as duas instituições de ensino, que tem como objectivo a partilha de boas práticas e a identificação de métodos de ensino e estratégias de gestão escolar eficazes. A colaboração inclui ainda a comparação de modelos organizacionais, gestão de horários, distribuição de recursos e práticas de liderança.

Segundo o coordenador do programa Erasmus+ na escola, Marco Melo, a iniciativa faz parte do processo de internacionalização do estabelecimento de ensino. No último ano, a escola recebeu representantes de instituições da Espanha, Itália, Polónia, Croácia e Finlândia, tendo também promovido visitas a escolas em Itália, Espanha, Croácia, Turquia e Alemanha.