Há sete anos, Madeira reforçava meios para receber furacão ‘Leslie'

A 13 de Outubro de 2018, era notícia que a Madeira se preparava para a chegada do furacão 'Leslie' com um reforço significativo dos meios de prevenção e resposta. Na altura, as autoridades regionais garantiram que todos os dispositivos de segurança estavam accionados, face à previsão de ventos que poderiam atingir os 130 km/h e ondas que poderiam chegar aos 10 metros de altura.

Como medida preventiva, foram cancelados vários voos, encerrados os acessos à frente-mar e condicionadas diversas estradas em toda a ilha. Vários eventos públicos foram igualmente adiados.

As corporações de bombeiros reforçaram os seus efectivos, e todos os municípios emitiram alertas à população, apelando à prudência e à adopção de comportamentos seguros.

O Governo Regional e a Protecção Civil acompanharam a evolução da tempestade, garantindo que os meios de emergência estavam preparados para responder a qualquer eventualidade.

