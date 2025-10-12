Noite eleitoral no DIÁRIO difundida em sete meios

O DIÁRIO, e todos os meios do grupo média a que pertence, garante hoje uma importante cobertura jornalística da terceira noite eleitoral de 2025, assente na junção de plataformas em que a informação se complementa.

‘Eleições Autárquicas 2025’ será uma emissão transmitida em directo a partir da Redacção do DIÁRIO, com produção da madeirense ‘100 pressão’ e com difusão de base televisiva entre as 19h e as 24h no canal 79 da Meo, ou no botão azul do comando, e em simultâneo com as rádios TSF-Madeira e Praia, com a plataforma digital dnoticias.pt e com a tvmadeira.com, bem como com as redes sociais do DIÁRIO e da TSF e com o Youtube.

A emissão multimédia conduzida por Ricardo Miguel Oliveira terá dois painéis de análise distintos ao longo da noite eleitoral: um painel de antevisão mas já com as primeiras tendências eleitorais; outro de comentário aos resultados e seus efeitos imediatos na política regional. No primeiro painel, entre as 19h e as 21h30, participam Liliana Rodrigues, investigadora e habitual comentadora na TSF-Madeira no programa ‘O descanso das abelhas’; o ex-deputado da IL, Nuno Morna, e ainda o economista Paulo Pereira. Segue-se até ao fim da emissão o segundo painel que conta com o professor Joaquim Sousa, o empresário e histórico do PSD, Miguel de Sousa e a advogada e deputada do CDS, Sara Madalena, os três habituais comentadores da TSF.

A emissão terá ainda uma zona de resultados, de informações diversas e de radar às redes sociais, gerida pelo jornalista Rúben Santos e reportagens no exterior, com 14 jornalistas espalhados pelos 11 concelhos da Região.

A noite eleitoral terá informação complementar no dnoticias.pt durante a madrugada, plataforma que desde as 8h da manhã partilha reportagens de toda a Região e resultados em tempo real após as 20h. Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 378 mil seguidores do DIÁRIO.

Durante o dia a TSF-Madeira vai dedicar vários espaços informativos às eleições, com a possibilidade de directos a qualquer instante e fora do espaço dos noticiários, e editados pelo jornalista Rúben Santos. Sempre que haja informação relevante surgem em antena os jornalistas Ricardo Miguel Oliveira, Orlando Drumond, Victor Hugo e Gonçalo Maia, entre outros, que também passam na emissão da rádio Praia. Às 19h arranca o especial ‘Eleições Autárquicas 2025’, em simultâneo com a emissão televisiva.

O projecto com dinâmica multimédia envolve cerca de 50 profissionais das áreas Editorial, Marketing, Comercial e Técnica da nossa empresa e da TV Madeira, desde jornalistas a designers, produtores, comerciais, gestores, técnicos e comentadores.