Sete concelhos com mais eleitores do que residentes. Região tem um total de 255.967 pessoas em condições de exercer o direito de voto, no domingo. Muitos, a maioria emigrantes, não vivem na Madeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 6.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. RSI cai 19% em 12 meses. Há 2.394 beneficiários e 1.425 famílias a usufruir do apoio.

Essência do Vinho - Madeira regressa com edição mais sofisticada.

Fique também a saber que São Vicente inaugura obra a 4 dias das eleições.

E, por fim, Retomadas obras no Estádio do Marítimo. Iniciaram-se os trabalhos de demolição dos muros das antigas bilheteiras, com vista à construção da praça central.

