Seminário 'Cuidar da Criança, acolher a família' na Escola São José de Cluny

A Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny está a preparar, para o dia 11 de Outubro, um seminário denominado 'Cuidar da Criança, acolher a família'. Segundo nota à imprensa, o painel é composto por profissionais de referência na Região e serão abordadas temáticas muito pertinentes da Saúde Infantil.

"Este seminário, subordinado à Saúde Infantil e Pediátrica, convida profissionais de saúde e educação, estudantes, pais e cuidadores, a refletirem sobre o papel transformador do cuidado nos primeiros meses de vida", indica a mesma nota.

A programação decorre no formato mesa-redonda, abordando várias temáticas ligadas ao início de vida. "Muito mais do que intervir, pretendemos acolher. Cuidar da criança é, impreterivelmente, cuidar de quem a rodeia", aponta a organização.

Os interessados em assistir presencialmente podem realizar uma inscrição prévia até dia 8 de Outubro. O evento será ainda transmitido na Plataforma ZOOM. "Numa óptica de solidariedade, quem quiser participar, poderá trazer um brinquedo em segunda mão para doação às crianças de uma IPSS", termina.