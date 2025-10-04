Sessão solene celebra 190 anos de Câmara de Lobos

O Município de Câmara de Lobos assinala hoje, sábado, 4 de Outubro, o seu 190.º aniversário com uma sessão solene no Museu de Imprensa da Madeira, reunindo autarcas, entidades regionais e convidados.

A cerimónia integra o programa comemorativo do Feriado Municipal, que começou esta manhã com o hastear da bandeira e o desfile dos carros dos bombeiros. Ao longo do dia, a data será celebrada com concertos das bandas filarmónicas e municipais em várias freguesias do concelho.

Na sessão solene intervêm Pedro Freitas, presidente da Assembleia Municipal, Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal, e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. Neste Dia do Concelho de Câmara de Lobos de 2025 serão distinguidos nove homenageados, entre cidadãos e instituições.