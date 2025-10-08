Biblioteca de Santa Cruz com actividades para assinalar o Halloween

A Biblioteca Municipal de Santa Cruz volta, este ano, a ter uma iniciativa no dia 31 de Outubro para assinalar o Halloween, desta feita com algum "cheirinho a Pão-por-Deus".

O tema é ‘Uma visita assustadora’, com a leitura encenada do livro 'A estranha visita', de Gracia Iglesias e Vicente Cruz.

No final, as crianças são desafiadas para uma "actividade assustadoramente divertida".

A iniciativa tem início pelas 20 horas e está integrada no programa de actividades do Serviço Educativo e Biblioteca Municipal de Santa Cruz.