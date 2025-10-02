JPP diz que está a "jogar para ganhar" a Câmara do Funchal

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, disse hoje que o partido está a "jogar para ganhar" a Câmara do Funchal, na Madeira, e reiterou que o seu principal objetivo é a expansão territorial na região autónoma.

"No Funchal, teremos um excelente resultado, já começo a sentir. Nós estamos a jogar para ganhar, usando um termo futebolístico, e também pretendemos manter Santa Cruz, como é óbvio", afirmou, referindo-se ao concelho da zona leste da ilha onde o partido lidera o executivo camarário desde 2013.

Élvio Sousa, também candidato à Assembleia Municipal do Funchal, falava numa ação de campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro, junto à Universidade da Madeira, focada na distribuição de panfletos e no contacto direto com os estudantes.

A candidatura do JPP à autarquia funchalense, o município mais populoso da região autónoma, com 108.129 habitantes, é encabeçada por Fátima Aveiro.

"Estamos no Funchal a jogar para ganhar, como também noutros municípios", disse Élvio Sousa, indicando que durante a campanha vai percorrer os oito concelhos da região, num total de 11, onde o partido se apresenta com listas próprias e, no sábado, vai deslocar-se ao Porto Santo, para participar num comício do movimento UNE -- Uma Nova Esperança, que é apoiado pelo JPP.

O Juntos Pelo Povo concorre também com listas próprias nos municípios de Gondomar e Maia, no distrito do Porto, onde o secretário-geral já esteve no período de pré-campanha.

"O JPP é um partido nacional, de criação e afirmação regional", sublinhou, para logo reforçar: "O JPP é cada vez mais um partido das regiões".

Élvio Sousa destacou o trabalho do deputado na Assembleia da República na defesa dos produtores de vinho da região do Douro, indicando que será debatida uma proposta que visa o uso de aguardente vinícola portuguesa na confeção do vinho.

"As regiões estão a procurar o JPP para lhes dar voz e defender e, se possível, alterar normativos que são ineficazes, porque o PS e o PSD abandonaram as causas regionais nalguns aspetos", disse.

O Juntos Pelo Povo começou como um movimento de cidadãos no município de Santa Cruz, em 2009, e hoje é o maior partido da oposição madeirense, com 11 deputados na Assembleia Legislativa, e tem representação na Assembleia da República.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).