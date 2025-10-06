Rui Caetano aposta na reactivação do Conselho Municipal da Cultura

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal quer fazer da cultura um motor de coesão social, participação cívica e desenvolvimento sustentável para a cidade.

Com uma visão ambiciosa para o sector, centrada na valorização do talento local, na inclusão e na descentralização da oferta cultural, o projecto liderado por Rui Caetano pretende pôr em prática um conjunto de medidas estruturantes e que terão um contributo importante para democratização do acesso à cultura no Funchal.

Em nota à imprensa, diz que entre as propostas socialistas, estão "o reforço do apoio ao associativismo cultural e ao empreendedorismo criativo, com mais financiamento para projectos de interesse cultural e a criação de bolsas para a internacionalização de iniciativas sustentáveis e inclusivas". Como dá conta o candidato à presidência da Câmara do Funchal, "será criado um gabinete de apoio a artistas, associações e empresas criativas, bem como serão disponibilizados espaços públicos gratuitos para atividades culturais". Além disso, refere, "a programação cultural será alargada a praças, jardins e miradouros e o Conselho Municipal da Cultura será reactivado, com funções de acompanhamento da Estratégia Municipal da Cultura".

Na área do património e dos museus, os socialistas propõem "a criação do Ecomuseu do Funchal, dedicado à interpretação do território e da paisagem, e do Museu de Comunidade e Vizinhança, que valorizará a memória e identidade das freguesias". A par disso, acrescenta, "serão também criados roteiros culturais, reforçados os meios dos museus municipais e reabilitados espaços emblemáticos como o Lazareto e a Casa Danilo Gouveia, esta última transformada em residência artística".

Tendo em vista a maior valorização da criação artística, Rui Caetano pretende "instituir o Grande Prémio de Artes Plásticas ‘Cidade do Funchal’, aumentar as bolsas de criação, criar uma coleção de arte contemporânea e disponibilizar um programa de empréstimo de equipamentos para produções artísticas". Tenciona, também, "reforçar a programação cultural com espectáculos regulares no Cais do Carvão e no Centro Cultural e de Investigação do Funchal".

Sem esquecer, naturalmente, a componente importantíssima da leitura e do conhecimento, a candidatura do PS defende "a modernização da Biblioteca Municipal, a recuperação das bibliotecas itinerantes, a tradução de livros para braille e o apoio à criação literária e científica".