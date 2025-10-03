Homem caiu de 2 metros e ficou magoado

Um homem de 39 anos caiu ontem à noite de uma altura de cerca de 2 metros, queda que lhe causou ferimentos ao ponto de ser preciso chamar os Bombeiros.

A queda deu-se pelas 23h30 junto à PSP no Funchal, mais precisamente na Rua Miguel Carvalho (quem vem do Liceu para a Rua da Infância), tendo sido assistido pelos Voluntários Madeirenses.

Naturalmente a PSP estava no local, desconhecendo-se os contornos do acidente. O homem foi levado ao Hospital.