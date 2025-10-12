César diz que todas as vitórias e derrotas são das direcções dos partidos

O presidente do PS, Carlos César, defendeu hoje que "todas as derrotas e todas as vitórias são das direções dos partidos", mostrando-se satisfeito se os socialistas tiverem uma "votação francamente diferente" do desaire eleitoral das legislativas.

"Todas as derrotas e todas as vitórias são vitórias e derrotas das direções dos partidos, de todos eles", disse Carlos César aos jornalistas à chegada ao Largo do Rato, em Lisboa, onde o PS vai acompanhar a noite eleitoral, quando questionado sobre de quem será a responsabilidade de um mau resultado do PS.

Questionado sobre o que será um bom resultado para os socialistas, o líder do PS defendeu que "cada um tem a sua visão sobre o assunto".

"O meu ponto de vista sobre essa matéria é que o Partido Socialista vem de uma eleição legislativa nacional onde teve uma derrota muito visível, onde perdeu em muitos concelhos e em muitos lugares, e agora desejaria que isso não se repetisse", esclareceu.

Para César, "aquilo que estará sobretudo em observação no plano político nestas eleições" é se o PS "está ou não a recuperar do desejo eleitoral que teve nas eleições legislativas nacionais".

"Se nós tivermos uma votação francamente diferente daquela que tivemos nas últimas legislativas nacionais, eu já fico satisfeito. Significa que o PS está a retomar a sua condição de grande partido no país e a sua condição de alternativa à AD", disse.