Candidato do PSD em São Vicente prefere aguardar pela oficialização dos resultados

Embora já seja certa a derrota, ainda que esteja a receber abraços de consolação, António Gonçalves recusa-se, para já, a comentar os resultados.

O candidato do PSD/CDS por São Vicente foi derrotado pela candidatura do Chega, uma câmara que pela primeira vez desde 1976 sai das mãos dos social-democratas.

O ambiente na sede do PSD local é de desilusão e consternação.

Quanto ao grande vencedor da noite, José Carlos Gonçalves foi para o Funchal, onde o partido se reúne, e só mais tarde virá para São Vicente fazer a festa.