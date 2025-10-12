Celso Bettencourt vence folgado em Câmara de Lobos

O PSD mantém a presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e segura todas as juntas do concelho.

O partido conseguiu 60,16% dos votos e elege 5 vereadores, menos 1 do que há quatro anos, o Chega fica em segundo lugar, com 12,32%, o JPP 10,62% e o PS cai para a quarta posição, com apenas 7,01% da votação. Foi o segundo, em 2021.

Celso Bettencourt é assim eleito presidente da Câmara.

Na Assembleia Municipal, o PSD obteve 14 lugares, o Chega 3, o JPP 2, PS e CDS com 1 cada.

A abstenção em Câmara de Lobos foi de 47,9%.