Ventura considera grave eventual inquérito à Spinumviva e diz que PM tem de esclarecer

O presidente do Chega, André Ventura, considerou hoje que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem de prestar todos os esclarecimentos sobre o caso Spinumviva, alegando que será grave se for aberto um inquérito-crime.

"Se forem verdadeiras as notícias avançadas pela imprensa sobre a abertura de inquérito ao primeiro-ministro, é fundamental que as suspeitas sejam rapidamente dissipadas", escreveu o líder do Chega na rede social X.

André Ventura considerou que "isto é um cenário grave" e Luís Montenegro "não se pode esconder".

"Tem de responder à justiça, mas também aos portugueses", sublinhou.

Esta reação surge na sequência da notícia avançada pela CNN Portugal de que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime a Luís Montenegro, que será decidido pelo procurador-geral da República.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República refere que "a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva encontra-se em curso" e que "o Ministério Público aguarda ainda documentação que, depois, carecerá de análise".

"Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio", acrescenta.