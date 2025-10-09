Padre José Luís Rodrigues celebra 25 anos de coordenação da vida paroquial

Assinala-se este sábado, 11 de Outubro, as 'bodas de prata' do padre José Luís Rodrigues na coordenação da vida paroquial. As celebrações acontecem na Igreja de São José, no Funchal.

Assim, pelas 18 horas haverá a celebração da Eucaristia de Ação de Graças, seguida de um concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira. Para as 20 horas está previsto "um convívio fraterno partilhado no adro da Igreja para todas as pessoas".

"Será um momento de festa da «família» paroquial de São José, mas todos os que desejem podem juntar-se à festa. Deus é de todos e veio para todos. E as fronteiras paroquiais hoje extravasam os limites territoriais", indica.