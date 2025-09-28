Celso Bettencourt promete praça multiusos no Estreito de Câmara de Lobos

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresentou, hoje, mais um projecto da sua candidatura, desta vez na freguesia do Estreito. Desta feita, Celso Bettencourt anunciou a requalificação do centro do Estreito de Câmara de Lobos, com vista a criar uma "nova centralidade urbana".

O investimento, estimado em 2 milhões de euros, contempla "a construção de um parque de estacionamento com 70 lugares e a criação de espaços multifunções destinados a instituições da freguesia", indicam os social-democratas em comunicado de imprensa.

O projecto inclui ainda "uma praça moderna e versátil, preparada para acolher eventos de diferentes tipologias, desde actividades culturais e recreativas", refere a mesma nota.

A intervenção prevê ainda "a reabilitação da Rua João Augusto de Ornelas, o alargamento dos passeios e a melhoria da fruição pública, novas paragens de autocarro, zonas seguras para circulação de crianças, áreas de 'kiss and ride', sanitários públicos e internet gratuita disponível para todos".

Celso Bettencourt sublinha que esta requalificação representa “um salto de qualidade na mobilidade, na segurança e na vivência urbana na freguesia”, reforçando o compromisso da candidatura social-democrata em dotar a localidade de mais espaços de proximidade, seguros e adaptados às necessidades da população.

“Este será um compromisso que deixo à população de que vamos proceder à reabilitação do centro do Estreito, uma obra suportada pelo orçamento municipal numa política de proximidade e de investimento público previsto para todas as freguesias”, concluiu.