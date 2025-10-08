Carvalho com vitória folgada Estudo da Aximage, para o DIÁRIO e a TSF-Madeira, aponta vitória da coligação PSD/CDS no Funchal, com 46% das intenções de voto. O PS é relegado para a quarta posição. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.

Outros destaques:

Região já registou terrenos do parque da Cancela Município de Santa Cruz quis vender vários lotes em hasta pública

Bombeiros assinam hoje contrato que lhes garante mais 1,6 milhões do Governo

FATUM lançam novo álbum 'Trovas intemporais' reúne cinco clássicos do cancioneiro de Coimbra

E, por fim, Sérgio Gonçalves promove debate sobre desinformação em Bruxelas

