Montenegro aconselha voto em presidentes de câmara "mais alinhados" em parcerias com Governo

O presidente do PSD apelou hoje aos portugueses que, no próximo domingo, escolham "muito bem" os presidentes de Câmara, aconselhando-os a votar "nos mais qualificados e mais alinhados" para estabelecer relação de parceria com o Governo.

Luís Montenegro juntou-se hoje, pela segunda vez nesta campanha autárquica, ao lado o candidato Luís Souto Miranda (PSD/CDS-PP/PPM) à Câmara de Aveiro.

"É altura de dizer aos portugueses: é preciso escolher muito bem os presidentes de câmara que estão mais qualificados, mais alinhados, para poder estabelecer uma relação de parceria com a governação do país para poder levar à vida das pessoas a consequência das nossas decisões: mais rendimento, mais fruto do trabalho", defendeu.