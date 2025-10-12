PS no Porto Moniz expectante em ambiente positivo

A candidatura do PS à Câmara Municipal do Porto Moniz aguarda expectante pelo fim da contagem dos votos, que decorre a bom ritmo.

Na sede do Partido socialista, localizado na Santa do Porto Moniz, já se canta a vitória de pelo menos duas freguesias, nomeadamente nas Achadas da Cruz e no Porto Moniz. No local está o actual presidente, Emanuel Câmara, e o seu filho, Olavo Câmara, que predente dar continuidade ao ciclo iniciado pelo pai em 2013.

No concelho com cerca de 3.000 eleitores inscritos tinham votado cerca de 2.300 eleitores a 20 minutos do fecho das urnas.