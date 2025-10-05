JPP aposta na reabilitação de vários mercados do concelho de Santa Cruz

O JPP destacou, hoje, o trabalho que tem vindo a ser feito na reabilitação e requalificação de alguns espaços públicos, destacando a intervenção em dois mercados municipais. Em concreto, Élia Ascensão referia-se às obras já concluídas no Mercadinho da Camacha e as obras a decorrer no Mercado Agrícola do Santo da Serra, para onde também está prevista a construção de um parque urbano florestal de merendas.

A candidata explica que o projecto para o Santo da Serra representa uma "sinergia importante entre o um local comercial com grande atractividade e uma zona de lazer que irá potenciar a afluência àquele local e tornar mais aprazível a experiência de quem escolhe o Santo da Serra para a compra dos produtos da agricultura local".

O partido continuou a privilegiar, este domingo, o contacto direto com a população, em iniciativas que também têm sido aproveitadas para apresentar algumas das linhas estratégicas do programa para os próximos quatro anos.

Apesar de se referir a obras executadas ou em curso, indicou também a necessidade de reabilitação do Mercado Municipal de Santa Cruz. Trata-se de um edifício com valor histórico, inaugurado em 1962, e concebido pelo arquitecto Luís da Conceição Teixeira, "sendo o único edifício do concelho em estilo modernista, e onde se destacam também os painéis da autoria do artista plástico e escritor madeirense António Aragão".

Élia Ascensão refere que todas estas intervenções são, além de um investimento na requalificação de importantes áreas e edifícios urbanos, uma medida de apoio a todos os comerciantes que desenvolvem a sua atividade naqueles locais, com particular ênfase para os agricultores que comercializam o produto do seu trabalho.

A candidata do JPP lembrou que a agricultura mantém, no concelho de Santa Cruz, um elevado potencial que importa preservar, apoiar e valorizar. Por isso, a gestão autárquica tem reafirmado, nos últimos anos, o seu firme compromisso com o desenvolvimento do sector agrícola, em especial da agricultura de subsistência, que continua a ser uma base essencial da economia local, do modo de vida de muitas famílias e da paisagem que urge preservar.