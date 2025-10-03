CDU acusa JPP de falhar com promessas feitas aos agricultores do Mercado do Santo da Serra

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz acusou, hoje, o JPP de falhar com a palavra aos agricultores do Mercado do Santo da Serra. Énio Martins referia-se à requalificação do espaço que deveria estar numa fase mais avançada do que se encontra"

"As obras não avançam e, no cenário actual, certamente perspectivam-se muitos mais meses até a sua conclusão", indica o cabeça-de-lista. O candidato afirma mesmo que o que foi prometido não corresponde ao que se verifica no terreno. "O Mercado permanece com obras por concluir e os agricultores foram claramente induzidos em erro com anúncios que não se cumprem", aponta.

Énio Martins afirma que "o Mercado do Santo da Serra tem grande importância social e económica não só para os produtores locais, mas também para os visitantes que procuram o espaço todos os fins-de-semana".

"A CDU exige mais transparência por parte da autarquia e um compromisso sério com os prazos de execução desta obra essencial para o desenvolvimento local, para a dinamização económica e social de uma das freguesias mais esquecidas do concelho de Santa Cruz", termina.