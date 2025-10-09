Criança de 11 anos atropelada em Santo António
Uma criança de 11 anos foi atropelada por uma viatura ligeira, esta tarde, na Rua Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, no Funchal.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal, deslocaram-se para o local, pelas 13h38, com uma ambulância para socorrer a vítima. A criança, que apresentava um corte na perna direita, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
