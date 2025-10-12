JPP tranquilo à espera de um bom resultado no Funchal

Já são muito os militantes e simpatizantes do Juntos Pelo Povo (JPP) que se encontram no Hotel Madeira, local escolhido pelo partido para esta noite eleitoral no concelho do Funchal.

A independente Fátima Aveiro, a cabeça-de-lista e candidata à Câmara, já se encontra nesta unidade hoteleira no centro do Funchal, bem como António Trindade, o número dois da lista.

Foi ele quem, aos microfones do DIÁRIO e da TSF Madeira, deu conta da expectativa para os resultados deste acto eleitoral na capital madeirense. Não escondendo alguns problemas no acesso dos delegados do partido às mesas de voto, Trindade mostrou-se satisfeito com a forma como o processo decorreu.

Sobre o que seria um bom resultado, falou em “tranquilidade” e num sentimento de “missão cumprida”, nomeadamente no “esclarecer os funchalenses sobre um projecto alternativo àquele que tinha vindo a ser feito”.

Na campanha, diz terem sido identificados um conjunto de problemas que acabaram, no seu entender, por ditar a agenda dos últimos dias. Em parte, porque, no entender de António Trindade, “o JPP foi o primeiro projecto político para o Funchal que foi para o terreno”. Habitação pública, custo de vida ou mobilidade foram alguns exemplos apontados.

Confiante num “bom resultado”, o número dois da lista do JPP à Câmara do Funchal diz, ainda assim, que “o que os funchalenses decidirem, nós vamos aceitar”, lembrando o resultado “bastante modesto” na candidatura de há quatro anos.

“Não vamos criar expectativas, não vamos balizar qual será o bom resultado. Nós estamos confiantes, sabemos o que ouvimos na rua e vamos ver se esse pensamento replicou se repercute nas urnas”, remata.